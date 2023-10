Arapongas celebra 76 anos neste terça-feira com César Menotti e Fabiano

Arapongas completa 76 anos de emancipação como município nesta terça-feira (10) com show da dupla César Menotti e Fabiano, no Centro de Eventos Expoara, a partir das 23h. A dupla se apresenta no último dia de Arapongas Fest 2023, promovida desde o sábado (7).





Antes dos cantores sertanejos de fama nacional, irão se apresentar Tailan e Anderson Moreno (19h), Michel Turelli (20h), Show Grupo É do Nosso Jeito (21h). A festa se encerra com apresentação de DJ a partir de 1h.

A entrada para a o evento tem cunho solidário, com a arrecadação de 1 Kg de alimento não perecível que serão doados para entidades e famílias que mais precisam.





Na segunda-feira (9), as festividades ficaram por conta do show principal de Mato Grosso & Mathias, que trouxeram hits de grande sucesso. A noite contou também com apresentações da cantora Julia Dias, show com Guilherme Guerra e João Castilho e a dupla João Victor e Gabriel.