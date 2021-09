Vila Cultural Barracão Tangará promove workshop de canastilha

A Vila Cultural Barracão Tangará está com inscrições abertas para um workshop de canastilha, uma modalidade circense na qual dois portôs arremessam o volante para a realização de acrobacias. A vila conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).





Para participar da oficina é necessário que o participante tenha vivência no circo e conhecimento básico de acrobacia, pois serão repassadas técnicas avançadas para a realização dos exercícios. A classificação etária é a partir de 15 anos.





O workshop será realizado no dia 25 de setembro, com previsão aproximada de 2 horas, das 16h às 18h, na sede da Vila, que fica na Rua Augusto Severo, 544, bairro Aeroporto. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo WhatsApp (43) 99922-9656, informando nome completo e telefone, com taxa de participação de R$10,00.





A oficina será conduzida pelo programador cultural da Vila, Pedro Giovani Queisada, membro da Tangará Produções, e pelo restante da equipe, que atuará no suporte a acompanhamento da atividade. “Queremos que participem pessoas com interesse tanto nas funções de portô quanto de volante, pois vamos trabalhar com as duas bases. É importante ter esse revezamento para que o volante e o portô tenham as duas experiências, por mais que a pessoa vai exercer uma única função”, ressaltou Queisada.





A Vila Cultura Barrão Tangará realiza oficinas, apresentações, workshops e outras atividades relacionadas à prática circense. O espaço também pode ser utilizado como Coworking Artistico, para atender grupos e artistas que necessitam de um local para realizar e ensaiar seus espetáculos.