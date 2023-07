'Barbie' atualiza a condição feminina 64 anos após sua criação

Uma Barbie que acompanhou as transformações do mundo e reconhece o papel e a versatilidade da mulher, essa é expectativa de muitas adolescentes que aguardam ansiosamente o filme que estreia nesta quinta-feira (20), com pré-estreia prevista desde o primeiro minuto do dia em várias salas de Londrina.





A boneca que já representou o feminino vaidoso, coquete e até superficial, foi criada há 64 anos mas, hoje, sua função no cinema é também a de apontar para as mulheres contemporâneas. Uma sacada e tanto da diretora Greta Gerwig.

Publicidade





Para a estudante Ana Paula de Aquino Fonseca, 15 anos, a atualização é uma das referências que a personagem traz: "São diferentes gerações que se encantaram pela boneca e eu a considero inspiradora para todas as mulheres porque ela ensina muitas coisas", aponta.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: