Baterias universitárias esquentam o pré-carnaval de Londrina

Faltando poucos dias para o Carnaval 2023, o aquece para a folia agitou o final de semana em Londrina. Dezenas de ritmistas que integram baterias universitárias da cidade aproveitaram os últimos dias para realizar os últimos ensaios carnavalescos. Outros participaram de apresentações que mostraram para o público londrinense um aperitivo do que vem por aí.







“As baterias universitárias são derivadas das escolas de samba tradicionais, com os mesmos instrumentos e o mesmo princípio, que é levar adiante a cultura do samba. No nosso caso, esses aspectos culturais que são tão ricos são levados tanto para a comunidade universitária, através dos ensaios, quanto para o público externo, por meio das apresentações”, explica Tawane Arduan, estudante do curso de Farmácia da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e presidente da bateria universitária Lolloteria.



Ela explica que o grupo foi criado em 2015 e reúne atualmente cerca de 30 ritmistas. “Todos são estudantes da UEL, alguns são do curso de Farmácia e outros da área de exatas, como Matemática, Geografia, Física e Química”, esclarece. “Além de seguir o propósito de levar a cultura do samba para a comunidade acadêmica, participar das baterias universitárias acaba servindo como um momento de desestresse das atividades da faculdade, conforme ressalta Maria Eduarda Cunto Moreira da Silva, estudante do curso de Farmácia da UEL que atualmente toca surdo na Lolloteria e atua como diretora de comunicação das redes sociais da bateria da qual faz parte desde setembro de 2022.







