BBB 24: Lucas é o décimo primeiro líder do reality show

Lucas é o décimo primeiro líder do BBB 24. O participante venceu a prova desta quinta-feira (29) e conseguiu a coroa pela terceira vez.





O novo portador da liderança vai indicar quem está na mira dele nesta sexta-feira (1º). Leidy, Wanessa, Yasmin e MC Bin Laden foram escolhidos para o vip.





Com exceção de Leidy, todos os privilegiados pensaram em colocar a casa no estado de "Tá com nada", na última semana. Resta saber se a ideia vai persistir agora que eles tem acesso aos melhores alimentos do programa.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





VEJA COMO FOI A PROVA





Primeiro os 15 participantes estavam fantasiados de alimentos e sortearam a ordem da prova.

Publicidade





Cada sister e cada brother deveria passar duas vezes por um escorregador e arremessar um disco dentro de uma caixa de pontos.





As três melhores pontuações avançavam para a etapa final.





Lucas, com 95, Matteus, com 60, Yasmin e Michel com 40 foram para a finalíssima.





Nessa etapa Lucas fez 60 pontos e garantiu a coroa.