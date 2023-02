Buscas de turistas estrangeiros pelo Carnaval do Brasil cresceu 120%, mostra levantamento

As buscas de turistas estrangeiros pelo Carnaval do Brasil cresceu 120% em relação a 2020, mostra o levantamento da empresa de viagens Decolar. Os dados revelam que as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo são os destinos mais procurados.







“É o período que mais atrai viajantes de outros países para o Brasil. Neste ano, já registramos um aumento de 120% na procura de passagens aéreas para o Carnaval, em relação a 2020”, diz Daniela Araujo, diretora de Produtos Aéreos da Decolar.



Publicidade

Publicidade





Em 2020, o Carnaval aconteceu antes da declaração da pandemia feita pela OMS (Organização Mundial da Saúde). “Se compararmos com 2022, a procura este ano é ainda maior, com um crescimento de 206%."





O Rio de Janeiro lidera o ranking das cidades brasileiras mais buscadas por viajantes internacionais, seguida por São Paulo na 2ª posição. Na rota de viagens, seis destinos estão na região nordeste: Salvador (3ª), Recife (4ª), Fortaleza (5ª), Maceió (6ª), Porto Seguro (7ª) e Natal (9ª). Já na região Sul, os destinos mais buscados foram Florianópolis (8ª) e Porto Alegre (10ª). Confira a lista:



Publicidade





1ª Rio de Janeiro (RJ)



2ª São Paulo (SP)



Publicidade

3ª Salvador (BA)



4ª Recife (PE)



Publicidade

5ª Fortaleza (CE)



6ª Maceió (AL)



Publicidade

7ª Porto Seguro (BA)



8ª Florianópolis (SC)



Publicidade

9ª Natal (RN)



10ª Porto Alegre (RS)







A Decolar também analisou os países no qual os viajantes mais buscaram o Brasil para as festas carnavalesca, liderando o pódio está Portugal (1º lugar), seguido por Estados Unidos (2ª). Em seguida estão Argentina (3ª), Espanha (4ª), Reino Unido (5ª), França (6ª), Colômbia (7ª), Itália (8ª), Alemanha (9ª) e Irlanda (10ª).