Cantor Humberto Gessinger faz 60 anos: relembre as músicas mais tocadas no Brasil

O cantor, compositor e multi-instrumentista Humberto Gessinger comemora o seu aniversário de 60 anos na véspera do Natal, no dia 24. O artista foi líder da banda de rock Engenheiros do Hawaii e também é escritor.





Em sua homenagem, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento em seu banco de dados para apontar sobre os dados musicais do cantor.



A música de Humberto Gessinger mais tocada no Brasil nos últimos 10 anos foi “Pra ser sincero”, uma parceria com Augusto Licks, que foi guitarrista do Engenheiros do Hawaii. “Somos quem podemos ser” e “Refrão de bolero”, ficaram em segundo e terceiro lugares respectivamente.



Outra curiosidade foi o top 3 das músicas de autoria do artista mais regravadas. Em primeiro lugar, a canção “Toda forma de poder”, seguida por “Somos quem podemos ser” e “Terra de gigantes” na segunda e terceira colocação respectivamente.



Humberto Gessinger tem 230 composições e 458 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Os seus direitos autorais de execução pública são garantidos no Brasil por meio do seu cadastrado na gestão coletiva.

Publicidade

Publicidade