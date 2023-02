Carnaval 2023: confira cinco dicas de como cuidar da pele durante as festas

Consultamos a dermatologista e professora do curso de Medicina do Unipê (Centro Universitário de João Pessoa), Joanne Ferraz, que reuniu alguns cuidados que devem ser reforçados nesses dias para te ajudar a manter a pele ainda mais linda e saudável. Confira:

1 - Aplique o protetor solar FPS 30 quinze minutos antes da exposição ao sol







O uso de protetor solar é um cuidado essencial do dia a dia e não somente no Carnaval. Mas em dias ensolarados o cuidado deve ser redobrado, dando preferência a produtos com FPS 30 ou mais, de amplo espectro e resistentes à água. É importante lembrar que o protetor precisa ser passado em boa quantidade em todas as áreas da pele que ficarão expostas, devendo ser aplicado 15 a 30 minutos antes da exposição e reaplicado de duas em duas horas.



