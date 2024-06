Mudança de personagem em Bridgerton causa polêmica nas redes

Anitta participa como jurada do RuPaul's Drag Race e exalta Pabllo Vittar e Gloria Groove

Do Rio para Hollywood

No ar desde 1993

Com a espera para finalmente assistir o final dessa história, os telespectadores estavam ansiosos para maratonar os episódios. Entretanto, algumas mudanças pegaram as pessoas de surpresa.

Seguindo a tradição de cada temporada seguir um par romântico, nesse lançamento o público pode acompanhar o desfecho do relacionamento de Colin Bridgerton e Penelope Featherington, iniciado na primeira parte da terceira temporada, lançada em 16 de maio.

o fandom de bridgerton assim hoje depois do plot da francesca





Apesar da série acompanhar um casal principal, toda a família Bridgerton entra em foco e tem suas histórias desenvolvidas como plano de fundo. Dessa vez não foi diferente, com a irmã mais nova de Colin, Francesca, ganhando tempo de tela e sendo apresentada como o "diamante da temporada".





Assim, o público acompanhou a introdução da irmã para a sociedade londrina e a apresentações de pretendentes em busca de um casamento. A surpresa veio, no entanto, quando um personagem importante para a história de Francesca foi alterado.

Nos episódios finais da 3° temporada, o público conhece uma nova personagem: Michaela Stirling, interpretada por Masali Baduza, entretanto, essa personagem não existia. Nos livros originais, o personagem apresentado é na verdade Michael Stirling.





A série Bridgerton é uma adaptação literária dos livros de mesmo nome, assim, os leitores que estavam esperando ansiosamente pela 3° temporada tiveram reções diversas com a mudança feita, já que na obra escrita, a história conta como Francesca se casou com Jhon Stirling e, depois de sua morte, acaba se envolvendo amorosamente com seu primo, Michael.

Agora, com a mudança de personagem, tudo aponta para um romance lésbico entre Francesca e Michaela.