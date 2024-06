Ed Sheeran explica motivo de não ter celular há nove anos

Ed Sheeran, 33, contou que não tem celular há 9 anos e explicou o motivo.



O cantor disse que, estar desconectado fomenta a criatividade. "Quando você está apenas sentado sem fazer nada, é quando penso em uma letra ou melodia".

De acordo com o artista, o tédio é o que move as pessoas a terem celular. "Nada de criativo surgiu de estar conectado o tempo todo. O tédio é o que faz alguém pensar em um iPhone".



Em entrevista ao podcast Therapuss com Jake Shane, o cantor inglês disse só se comunicar por e-mail. "Não tenho número, mas você pode pegar meu e-mail", disse Sheeran.

Ele ainda contou que sua equipe lhe fornece um telefone durante eventos para alimentar suas redes sociais, mas não é um telefone de trabalho fixo.



Tudo mudou em dezembro de 2015, quando Ed se deu conta que tinha muitos contatos para gerenciar. "Eu tinha o mesmo número desde os 15 anos. Fiquei famoso e tinha 10 mil contatos no meu celular. As pessoas mandavam mensagens o tempo todo, e eu estava constantemente em contato com muita gente".



Sheeran ainda relatou se sentir ansioso e pressionado para responder os contatos. "Com telefones, todos esperam que você responda, e se não responder, é grosseiro. Às vezes você simplesmente não está com cabeça para responder, e eles mandam mais mensagens... E de repente você está em 40 conversas ao mesmo tempo".



Ele decidiu trocar os aparelhos de telefone por tablets, verificando e-mails apenas uma vez por semana. "Em uma quinta ou sexta-feira, eu sento, geralmente no carro, e respondo a todos os e-mails. Coloco o papo em dia. Falo com quem for... e é isso. Você pode realmente limitar seu tempo".