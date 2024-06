Espaço Villa Rica exibe o filme 'A Filha do Palhaço'' nesta quinta-feira em Londrina

O filme ''A Filha do Palhaço'' será exibido gratuitamente nesta quinta-feira (13), às 19h no Espaço Villa Rica, Rua Piauí, 211, centro de Londrina. A obra em cartaz faz parte do projeto Sessão Londrina, que promove um debate após a exibição de um filme brasileiro. O longa é dirigido por Pedro Diógenes, que participa do debate online juntamente com uma das produtoras executivas, Caroline Louise.





Interessados deverão retirar os ingressos na bilheteria, ou online através do site .





Lançado nos cinemas brasileiros em maio, o filme cearense conta a história de um reencontro familiar. Joana, uma adolescente de 14 anos, vai passar uma semana com o pai, Renato, que é ator e trabalha como palhaço em bares e casas noturnas de Fortaleza. Até então, os dois não tinham contato algum e a nova convivência é transformadora, com experiências e desafios, até então, desconhecidos.

Com as novidades do mundo da paternidade para Renato, “A Filha do Palhaço” também levanta questões importantes sobre sexualidade, parentalidade e traumas familiares. Além disso, a personagem de Renato em shows de stand-up, Silvanelly, é inspirada em “Raimundinha’’, personagem de Paulo Diogenes, humorista e primo do diretor do longa, que faleceu neste ano.





Estreia de Lis Sutter, protagonista, a obra coleciona prêmios pelo Brasil inteiro, como Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte e Melhor Ator, no 16º For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero (2022), Melhor Ator, no 32º Cine Ceará (2022), Melhor Filme pelo Júri Popular e Júri de Imprensa, na 9ª Mostra de Cinema de Gostoso (2022), entre outros.

Sessão Londrina







O Sessão Londrina é um evento de promoção do cinema brasileiro. Com curadoria de Caio Cesaro e realização do Espaço Villa Rica, o projeto foi uma das propostas aprovadas em edital da Lei Paulo Gustavo publicado pela Secretaria Municipal de Cultura. A iniciativa visa exibir filmes brasileiros reconhecidos artisticamente pela crítica e pelo público e realizar debates com a participação online (conferências por vídeo) de representantes da equipe técnica e artística dos filmes convidados. Seis edições do projeto estão previstas para acontecerem, periodicamente, ao longo de 2024. Como uma contrapartida aos produtores e distribuidores de cada filme convidado, o Espaço Villa Rica compromete-se a exibi-los comercialmente, ao menos, pelo período de uma semana.

Serviço:





Sessão Londrina, com o filme A Filha do Palhaço.

Quando: Quinta-feira, 13/06, às 19h00

Local: Espaço Villa Rica

Entrada gratuita (retirar ingresso na bilheteria ou pelo site

https://villarica.pagtickets.com.br/a-filha-do-palhaco-130624-19h00-nacional-entrada-gratuita__9498/