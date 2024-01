Evaristo Costa tem alta após tratar doença inflamatória

O apresentador Evaristo Costa, 47, recebeu alta de um hospital da cidade de Cambridge, na Inglaterra, após tratar complicações relacionadas à Doença de Crohn. Segundo Costa, agora deverá continuar o tratamento em casa.







"Chegou a hora de dar tchau. A alta veio", começou. "Não estou saindo com a infecção totalmente controlada segundo os últimos exames, mas seguirei o tratamento de casa com antibióticos via oral", emendou o ex-Globo, que também agradeceu pelas mensagens de apoio nos seis dias de internação.





A doença de Crohn é um distúrbio inflamatório do trato gastrointestinal. Evaristo Costa recebeu diagnóstico da doença já há alguns anos. Na última semana, ele relatou ter sentido fortes dores abdominais, além de diarreia, febre e perda de peso. "Isso tudo me leva a uma fraqueza, fadiga", contou.

O ex-Globo e ex-CNN Brasil disse que isso acabava o deixando com corpo vulnerável. "A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há um mês. Se eu não me cuidar, posso ter complicações como anemia e graves infecções".





Em novembro do ano passado, o jornalista precisou ser internado e o diagnóstico foi erisipela, um tipo de infecção de pele na perna.

