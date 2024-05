Gracyanne Barbosa rebate crítica após término com Belo

Gracyanne Barbosa, 40, fez um desabafo ao rebater uma crítica após a sua separação com Belo, 50. A musa fitness afirmou que está triste, porém não há espaço para sofrimento.



No Instagram, ela compartilhou um vídeo de pole dance e acabou chamando atenção o comentário de um seguidor. Nas imagens, Gracyanne apareceu fazendo uma dança, e, então, o seguidor afirmou: "Está sofrendo pra c*****, coitada", disse ele.

A musa fitness respondeu o seguidor dando um desabafo sobre seus sentimentos. "Estou triste, mas não sofrendo", explicou ela. Ela continuou e disse: "Não me permitiria isso, afinal todos os dias Deus me presenteia com a dádiva de abrir os olhos e ter mais um dia".



Ela já havia rebatido críticas sobre o pole dance. "Alguém postou que eu estava fazendo pole e muita gente comentou: Aí, você não estava triste?'. Gente, juro por Deus, eu posso estar triste, eu estou num momento difícil, mas eu nunca vou deixar me abater".

