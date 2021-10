Irmã de Luan Santana anuncia noivado com jogador Raphael Veiga

A influenciadora digital Bruna Santana, irmã do cantor Luan Santana, anunciou em suas redes sociais, neste sábado (23), seu noivado com o jogador de futebol Raphael Veiga, atualmente no Palmeiras. "Mil vezes sim", afirmou ela, mostrando a aliança.



O anúncio foi feito em uma live no Instagram antes de Bruna compartilhar fotos com a aliança. Entre muitos desejos de felicidade, a ex-BBB Rafa Kalimann se ofereceu para ser madrinha. "Estou pronta para ser madrinha, só para avisar mesmo", brincou ela.





O casal está junto deste julho de 2020. Em junho deste ano, Bruna compartilhou em suas redes sociais a primeira foto dos dois com uma declaração. "Presente foi você na minha vida", afirmou ela. "Juntos sempre", respondeu ele nos comentários.

