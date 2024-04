Letícia Birkheuer rebate ex-marido e diz que filho 'estava sim no dia da agressão'

A modelo Letícia Birkheuer rebateu o ex-marido, Alexandre Furmanovich, após ele responder às acusações de agressão feitas por ela. Em vídeo publicado em sua conta no Instagram, a ex-modelo afirmou que o filho "estava, sim, no dia da agressão", ao contrário do que disse o empresário na última segunda-feira.



A assessoria de Furmanovich enviou uma nota à reportagem em que ele diz que o assunto "será tratado por mim unicamente na seara adequada, que é a via judicial, com a finalidade única de proteção integral da saúde do meu filho". "Além disso, reafirmo integralmente o conteúdo do meu único posicionamento a respeito dos fatos."

O posicionamento a que ele se refere foi uma nota enviada à coluna Mônica Bergamo, na segunda. Na ocasião, o empresário afirmou que ele e Birkheuer tiveram uma "discussão verbal acalorada", mas que ela não aconteceu na presença da criança, que tem 12 anos. Ele disse que o menino estava no banheiro do restaurante no momento do ocorrido.



No Instagram, a atriz reiterou o que já havia dito anteriormente e disse que o ex-marido deu uma declaração inverídica. "O meu filho estava sim no momento da agressão", afirmou. "Aconteceu em São Paulo, no dia 22 de março, no restaurante Madero. Tem testemunhas, vídeos e inclusive um inquérito aberto. Ele me agrediu sim, na frente do meu filho, que correu para o banheiro."

Birkheuer no vídeo disse que Furmanovich estava "visivelmente alterado". "Meu filho correu para o banheiro quando ele me ameaçou de dar três tapas na cara", disse. "Não foi uma discussão, ele ameaçou dar três tapas na cara e eu não abri a minha boca. Quando ele saiu, fui atrás do meu filho para cuidar dele e levar ele de volta. Não é verdade que meu filho não conseguiu falar com ele -meu filho nem sequer quis falar com ele."



Na nota de segunda, o empresário afirmou que a briga ocorreu por causa de uma decisão judicial que não teria sido cumprida por Birkheuer -de que uma assistente terapêutica teria de acompanhar a visita da mãe com a criança. Segundo Furmanovich, ele tem a guarda do filho desde 2022.

"Infelizmente, ao confrontá-la, acabamos travando uma discussão verbal acalorada unicamente sobre a ausência da assistente terapêutica no local que, vale frisar, não aconteceu na presença de João, que estava no banheiro."



Birkheuer e Furmanovich se divorciaram há cerca de dez anos. O empresário afirmou na nota à Mônica Bergamo que, em meados de 2022, o filho passou a morar com ele "por razões absolutamente íntimas e que jamais foram expostas publicamente".



"Todo e qualquer assunto relacionado ao bem-estar e à proteção do meu filho continuará sendo tratado por mim exclusivamente na Justiça, que, ao contrário das redes sociais, é a seara adequada para a resolução de conflitos."