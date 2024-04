Madonna chega ao Rio para show em Copacabana

O jatinho que trouxe a cantora Madonna chegou na manhã desta segunda-feira (29) no aeroporto do Galão, no Rio de Janeiro.



A artista vai fazer um show de graça na praia de Copacabana no próximo sábado (4). A cantora não teve contato com fãs e foi direto para o Copacabana Palace.

Fãs de Madonna já monitoravam o voo pelas redes sociais. Tanto que o nome dela ficou entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).



A Globo fará a transmissão do show da cantora Madonna. A emissora vendeu três cotas de patrocínio para a exibição em TV aberta e outras plataformas.



A Folha de S.Paulo teve acesso ao pacote comercial. Cada cota foi negociada por cerca de R$ 17 milhões. A prioridade de negociação foi com os patrocinadores do show.



Ao todo, a emissora já arrecadou R$ 51 milhões, o que cobre os custos de produção e ainda traz lucro para a empresa. O valor, vale ressaltar, não contabiliza possíveis descontos dados em negociações deste tipo.