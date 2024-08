Maiara apaga princípio de incêndio em palco de show com Maraisa e surpreende pela calma

A cantora Maiara, da dupla Maiara e Maraisa, apagou um príncipio de incêndio no palco do último show da dupla, em Novo Esteio, no Rio Grande do Sul. No vídeo do momento, Maiara surpreende pela calma ao lidar com a situação.





A dupla passou pelo susto quando um equipamento do palco pegou fogo enquanto apresentavam a canção "Bebaça", parceria com Marília Mendonça. Ao ver o fogo aumentando, Maiara continua cantando e vai até a mesa onde estavam suas bebidas para pegar água e jogar nas chamas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No mesmo instante, outras duas pessoas da equipe também foram até o fogo com garrafas de água e em conjunto, as chamas foram contidas. A irmã, Maraisa, que estava cantando enrolada em uma bandeira do Rio Grande do Sul, também seguiu a apresentação e em nenhum momento alertou o público sobre a situação.





Confira o vídeo do momento: