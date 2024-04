Maiara beija barriga de Maraisa, que está tentando engravidar

Namorada do empresário Fernando Mocó, Maraisa já revelou em entrevistas recentes que está tentando engravidar. A tentativa foi reforçada pela irmã, Maiara, que durante um show no último sábado (20) beijou a barriga da gêmea.



O momento fofo aconteceu enquanto a dupla cantava Anunciação, de Alceu Valença. Durante a parte instrumental da música, as duas dançaram forró, e no final, Maiara beijou a barriga da irmã, levando os fãs à loucura.



Em entrevista recente, a cantora revelou que está fazendo procedimento de retirada dos óvulos para tentar engravidar via fertilização in vitro.



As gêmeas têm 36 anos e nenhuma das duas é mãe. Maiara, que recentemente emagreceu 30 quilos e passou por cirurgias plásticas, está solteira desde fevereiro, após o fim do namoro com Matheus Gabriel.