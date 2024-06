Mamma Bruschetta tem alta da UTI após problemas respiratórios e cardíacos

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Mamma Bruschetta, 74, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo.







A apresentadora segue internada sem previsão de alta. Ela está hospitalizada desde a última segunda-feira (10) tratando um quadro de infecção respiratória e insuficiência cardíaca descompensada.



Mamma Bruschetta foi diagnosticada com pneumonia depois de uma broncoaspiração. A condição é caracterizada pela entrada de substâncias estranhas, como alimentos e saliva, nas vias respiratórias. "Desde que ela fez a cirurgia do câncer no esôfago, em 2019, ela está tendo refluxo", relatou o assessor.

Ela também teve infecção pulmonar em janeiro deste ano. Na época, ela foi internada para tratar quadro de tosse e falta de ar, sendo diagnosticada com arritmia cardíaca e pneumonia, segundo informações da revista Quem.



Confira o boletim médico:



O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or, informa que a paciente "Mamma Bruschetta" recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue internada em um leito de (QUARTO) para tratamento de infecção respiratória e insuficiência cardíaca descompensada. Segue recebendo toda a assistência médica necessária, com quadro clínico estável e sem previsão de alta.