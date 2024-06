'Me senti um velho', diz Eddie Murphy sobre fazer cenas de ação de 'Um Tira da Pesada 4'

Eddie Murphy, 63, conta os dias da estreia do novo filme da franquia de "Um Tira da Pesada", na Netflix. Após um hiato de 30 anos, ele volta a interpretar o detetive Axel Foley, no quarto filme da série. Em entrevista recente ao programa Today, da NBC, o ator disse que sofreu para gravar as cenas de ação do longa: '"Me senti um velho".



Murphy então lembrou que interpreta Axel Foley há mais de 40 anos. "Quando gravei o primeiro 'Um Tira da Pesada' (lançado em 1984) e eu tinha 21 anos. Agora estou 63 e prefiro não fazer nenhuma acrobacia", explicou ele ao apresentador Al Roker. O filme "Um Tira da Pesada 2" chegou ao mercado em 1987.



Ele ainda contou um bastidor do novo filme: "Estávamos rodando uma sequência e um dos diretores pediu: 'quero que você saia deste lugar e desça correndo aqueles degraus'. Depois da cena, ele me perguntou se eu poderia descer com mais velocidade para gravar mais uma vez e eu respondi: 'Não!'"



No quarto filme da franquia, Murphy retorna a Beverly Hills depois que a vida de sua filha (Taylour Paige) é ameaçada e ele se junta ao novo parceiro, o detetive Bobby Abbott (Joseph Gordon-Levitt) e aos velhos amigos John Taggart (John Ashton) e Billy Rosewood (Judge Reinhold) para descobrir uma conspiração.