Namorada de Paulo Vieira chora ao vê-lo gravar cena em caixão

Ilana Sales, namorada de Paulo Vieira, não gostou nem um pouco de ver o amado dentro de um caixão -ainda que fosse encenação para a TV.







A companheira do ator, com quem ele está há sete anos, chorou ao acompanhar a gravação da cena.

Paulo Vieira compartilhou o momento em suas redes sociais e fez piada da situação: "Eu gravando cena num caixão e a Ilana...", escreveu na legenda do vídeo. "A póbi da Ilana no dia mais tranquilo da TPM", brincou o ator.



Nos comentários da publicação, colegas famosos deram seu apoio a Ilana. "Fofa demais", escreveu Zélia Duncan. Own, muito amor", se derreteu Heloisa Perissé. "Ainda bem que foi rapidinho", consolou Dira Paes.