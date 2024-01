Lontra Ariel e Loba-Guará Tangerina são as novas moradoras do Refúgio Biológico da Itaipu

Nascimento da lontra Ariel é inédito no Refúgio; a loba-guará Tangerina veio de um criadouro no Oeste Baiano





O plantel do Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), mantido pela Itaipu Binacional, ganhou dois novos filhotes. Em dezembro de 2023, a loba-guará Tangerina e a lontra Ariel se juntaram aos cerca de 350 animais que vivem no local. A lobinha já pode ser observada pelos(as) turistas que visitam o local, mas a lontra, ainda sob cuidados, precisará crescer um pouco antes de aparecer para os(as) visitantes.





O nascimento da lontra (Lontra longicaudis) Ariel é inédito no Refúgio Bela Vista, já reconhecido por seu trabalho de destaque na reprodução de onças e harpias. Segundo o médico veterinário Pedro Teles, da Divisão de Áreas Protegidas da Itaipu, a equipe do Refúgio está mobilizada em compreender quais são as sensibilidades e desafios da espécie, já que as lontras funcionam como um animal símbolo de qualidade da água.

“Elas precisam de um ambiente conservado, com qualidade e cheio de peixes para que possam viver – quer seja um rio, lago ou córrego; e a Itaipu precisa de água de qualidade para produzir energia”, explicou ele. “Então, as lontras são nossas ‘aliadas’, porque podem mostrar que a água está com qualidade suficiente para que também possamos usá-la para consumo, pesca e geração de energia”, afirmou Teles.





Ariel é filha do casal Mara e Bigode, antigos moradores do RBV. A mãe foi resgatada ainda muito jovem em 2020, em Pontal do Paraná (PR). Apesar de ter sido bem atendida e cuidada pela equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação de Mamíferos e Répteis Marinhos da UFPR, acabou não desenvolvendo alguns comportamentos dos animais selvagens, o que prejudica, hoje, suas “habilidades maternas”.

Segundo o veterinário, mesmo com a intenção de proteger o filhote, Mara acabava prejudicando-o, o que levou a equipe do Refúgio a optar por criá-lo na mamadeira. Sob cuidados, Ariel segue crescendo bem: com 50 dias, ela começou a se alimentar de peixes, mas ainda recebe quatro mamadeiras por dia. Por conta de todos esses cuidados, a lontrinha precisa de mais tempo antes de ir para o recinto aberto à visitação.