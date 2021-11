Roberta Miranda recebe alta após passar mal por morte de Marília Mendonça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roberta Miranda, 65, recebeu alta médica. A cantora foi hospitalizada nesta sexta-feira (5), em São Paulo, devido a um pico de pressão alta após saber da morte da colega Marília Mendonça (1995-2021), que sofreu um acidente fatal de avião.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Dona Ruth sinto muito! Fãs de Marília Mendonça, sinto muito! Família, Leozinho. Sinto muito. Só Deus sabe o que passei... agora já estou em casa dopada de remédios e sem me conformar. Marília Mendonça sempre me orgulhei de você", escreveu a cantora no Twitter na madrugada deste sábado (6), citando a mãe da rainha da sofrência.

Continua depois da publicidade





De acordo com a assessoria de imprensa de Roberta, ela se preparava para viajar quando soube da notícia e entrou em "estado de choque". A cantora precisou ser levada ao hospital, onde foram feitos exames. "No momento, ela está bem, mas por recomendações médicas, permanece em observação", disse a equipe dela na ocasião.





Mais cedo, antes da notícia da morte de Marília ser confirmada, Roberta publicou mensagens dizendo que estava orando pela artista. "Que Deus te proteja querida!", escreveu. "Nada vai acontecer com você e nem com quem estava no avião."

Continua depois da publicidade





Depois que a morte da jovem foi confirmada, ela publicou um vídeo no Instagram Stories em que aparece chorando muito. Em 2017, elas gravaram juntas a música "Os Tempos Mudaram", que faz parte do DVD comemorativo de 30 anos de carreira de Roberta.





Marília, uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, morreu aos 26 anos na tarde desta sexta-feira (5). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais em nota enviada à imprensa.





A cantora foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A artista tinha um show marcado para a data em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.





A queda ocorreu por volta das 15h. A princípio, não se sabia se era a cantora quem estava a bordo da aeronave. Foi a semelhança do bimotor visto num vídeo que ela tinha compartilhado no Instagram duas horas antes que despertou a dúvida. Em tom cômico, a publicação mostrava Mendonça embarcando e se alimentando.