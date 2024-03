Sandy viaja pela primeira vez sozinha e recebe comentário do ex, Lucas Lima

Sandy, 41, solteira, viajou sozinha pela primeira vez. A cantora que fez uma viagem para Dinamarca e acabou recebendo um comentário do ex-marido, Lucas Lima, com um trecho de uma música da artista.Sandy, 41, solteira, viajou sozinha pela primeira vez. A cantora que fez uma viagem para Dinamarca e acabou recebendo um comentário do ex-marido, Lucas Lima, com um trecho de uma música da artista. A cantora comentou sobre esse momento inédito na sua vida.





Depois, a artista descreveu seu sentimento ao viajar sozinha pela primeira vez. "Me senti numa grande aventura. Tantas sensações? medo, insegurança, uma vontade doida de me jogar nessa loucura do outro lado do mundo? Ver o que eu ia encontrar fora e, principalmente, dentro de mim".





"Eu estou muito acostumada a me analisar - sou craque nisso. Mas esse mergulho no silêncio foi bem novo pra mim. Aliás, que silêncio! Essa constatação foi a primeira que me ocorreu", acrescentou ela.





Nos comentários, Lucas comentou sobre a experiência da cantora com uma frase da música "Sim". "E eu vi que eu podia mais do que eu sabia", diz o trecho da canção.

