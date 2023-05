'Tinha dúvida se ela gostava de mim', diz Wanessa Camargo sobre Sandy

Wanessa Camargo (40) e Sandy (40) participaram do programa Domingão com Huck, da Globo, neste domingo (28). Além de participaram como juradas artísticas do quadro Dança dos Famosos, elas relembraram os rumores sobre rivalidade no passado.







As duas cantoras foram inúmeras vezes apontadas como rivais na carreira, mas elas sempre negaramm qualquer desentendimento. "Eu já admirava a Sandy. A gente cresceu meio juntinhas, os pais eram amigos há muitos anos, e aí eu me lancei [na carreira musical] e começou essa sacanagem. Porque foi uma sacanagem mesmo, eu, de repente, me vi sendo colocada em comparação com uma pessoa que, para mim, eu tinha que comer muito arroz e feijão para chegar lá", começou Wanessa.





A filha mais velha de Zezé Di Camargo até relembrou como se aproximou de Sandy há alguns anos. "Eu tinha dúvida se ela realmente gostava de mim. Eram tantos boatos e aí um dia, eu liguei e falei para ela: se te falaram alguma coisa, é mentira. Eu sou sua fã", contou.





Sandy então comentou que a partir desta ligação, elas se aproximaram e ficaram amigas até hoje. "Depois, a gente começou a se falar e ver como a gente gosta das mesmas coisas", completou Wanessa. "Ela me deu até dica de refluxo, aromaterapia. Sempre nós mulheres somos coladas dessa forma forma [de rivalidade], e juntas podemos ser muito mais", lamentou a intérprete de "O Amor Não Deixa".