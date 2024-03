Vampeta faz 50 anos contando causos e divertindo o Brasil

1) G MAGAZINE E RESTAURAÇÃO





No auge de sua popularidade com o Corinthians, em 1999, Vampeta aceitou um convite e posou nu para a edição de janeiro da revista gay G Magazine. O ensaio virou um grande clássico até os dias de hoje.

Vampeta usou o dinheiro que ganhou com o trabalho para comprar e restaurar o Cinema Rio Branco, fundado nos anos 1920 em sua cidade natal. Ele cumpria uma promessa feita a um restaurador, que lhe pediu ajuda para manter a sala de exibição de pé.

De uns anos para cá, o Rio Branco passou a abrir apenas para exibições públicas, e é mais usado como um museu turístico para a cidade. Vampeta, no entanto, não caiu em tentação e, mesmo sabendo que poderia faturar muito mais, não cedeu às investidas para se desfazer dele. "Até hoje a Igreja Universal do Reino de Deus me faz proposta para comprar o Rio Branco, mas eu não vendo", disse ele recentemente em seu canal no YouTube.





2) VAMPETAÇO





Mais recentemente, o ensaio da G Magazine de Vampeta virou uma espécie de resposta para falas consideradas desagradáveis ou absurdas de pessoas públicas na internet. É o que se chama de "Vampetaço".

Ou seja, é uma forma de cancelamento usada como protesto contra pessoas públicas que postam algo que incomode em suas redes sociais, principalmente no X (ex-Twitter). Mas não só. Em protestos nas ruas, a imagem de capa da revista virou cartaz e apareceu colado em diversos lugares, numa espécie de "cala a boca" à manifestação em questão.

Foi o que aconteceu em fevereiro deste ano, no ato e defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em São Paulo. Os muros próximos ao prédio da Fiesp foram palco de um Vampetaço, com reproduções da G Magazine em alguns pontos.

Vampeta afirmou não se importar com o Vampetaço, elogiando-o em entrevista para o site Mundo Mais. "Não acho incômodo. Pelo contrário. Acho muito da hora. Queria dar os parabéns para quem criou isso", afirmou. O Vampetaço ganhou tanta popularidade que virou objeto de estudo social em universidades.

3) "ELES FINGEM QUE PAGAM E EU FINJO QUE JOGO"





4) PRISÃO COM EDÍLSON





Em 2001, Vampeta chegou ao Flamengo após uma temporada apagada no futebol europeu, onde jogou na Inter de Milão (ITA) e no Paris Saint-Germain (FRA). Foi um negócio grande na ocasião: em troca de Vampeta, o PSG recebia o promissor atacante Reinaldo. O negócio ainda envolvia a ida de Adriano Imperador para o time milanês, além de US$ 5 milhões.

O momento financeiro do Flamengo era ruim. Após cobranças por um melhor desempenho, o volante disse uma frase que ficou marcada em entrevista coletiva: "Eles fingem que me pagam, e eu finjo que jogo."

Em parcos 16 jogos oficiais, Vampeta marcou apenas um gol, em partida contra o Gama, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro de 2001.

Até hoje, o jogador cita como usava parte de seus ganhos da Europa para ajudar os funcionários e atletas mais jovens do elenco, não tendo chegado a receber um salário sequer do Flamengo.

Sempre que pode, Vampeta alfineta o Flamengo. "A única coisa que recebi lá foi o dinheiro das figurinhas", brincou, na Jovem Pan em 2021.

5) PADRINHO DE CASAMENTO SURPRESA DE AMIGO QUE JÁ ERA CASADO





4) PRISÃO COM EDÍLSON





Em fevereiro de 1998, o atacante Edilson Capetinha parou seu carro em fila dupla na esquina da avenida Doutor Arnaldo com a rua Major Natanael, em São Paulo, para comer um lanche com Vampeta.

Ao voltar, viu um policial deixando uma multa e soltou o verbo. Foi preso por desacato à autoridade, e Vampeta acabou indo junto para a polícia.

"Fui como advogado e testemunha do Edilson", brincou na época, em entrevista para a TV Globo. Até hoje, a reportagem realizada é alvo de gozações.





5) PADRINHO DE CASAMENTO SURPRESA DE AMIGO QUE JÁ ERA CASADO





Em abril de 2022, já como comentarista da Jovem Pan, Vampeta contou uma história curiosa: ele foi padrinho de casamento surpresa.

No programa Bate-Pronto, ele relembrou as temporadas em que atuou pelo Goiás, entre 2006 e 2007.

"Eu morava num apart-hotel na praça Tamandaré, em Goiânia. Não posso dar os nomes, mas tinha um atacante que morava com a família no mesmo apart-hotel comigo, apartamento de frente", disse.

Segundo Vampeta, a equipe esmeraldina estava de folga num domingo e ele combinou de almoçar com a sua esposa e as duas filhas. Mas o então atacante o procurou e lhe pediu para levá-lo em um lugar.

"Ele chega e diz 'não sei dirigir, me leva ali num lugar'. Eu digo: 'Mas você não conhece nada em Goiânia'. Ele: 'Me leva ali, que eu tenho que fazer um negócio'. Ele casado, com dois filhos", começou.

"Levei. Chego numa casa, lotada de festa, noivado dele. Eu falei: "Como é? Você é casado..." Ele disse: "E você ainda vai ser o padrinho do meu casamento, senta aqui'", disse. Vampeta contou que ficou na festa e ainda disse algumas palavras bíblicas na cerimônia.

Contudo, o atraso para o almoço enfureceu a sua família. O pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira teve que inventar uma desculpa para a sua esposa.

Ao fim da história, Vampeta acabou revelando sem querer o nome do jogador, algo que não costuma fazer: era Nonato, atacante com passagens por clubes famosos nos anos 2000. Ao fim do programa, Nonato se entregou aos risos: "Como você revela meu nome nessa?".