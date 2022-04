Will Smith é banido do Oscar por dez anos após tapa em Chris Rock

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta sexta-feira (8) que o ator Will Smith está banido do Oscar ou qualquer outro evento ligado à premiação por dez anos. A decisão foi tomada após votação do conselho de administração e serve como punição para o tapa que o ator deu no comediante Chris Rock na última edição do prêmio.

Após o anúncio, Smith se pronunciou dizendo que “aceita e respeita a decisão da Academia”. O banimento não impede que o ator concorra ao prêmio no futuro, mas, caso vença, não poderá comemorar presencialmente na cerimônia.

A agressão, transmitida ao vivo para todo o mundo, aconteceu depois que Chris Rock fez uma piada com a calvície da mulher de Will Smith, Jada Pinkett Smith, provocada por uma doença autoimune. Como o ator já havia renunciado voluntariamente seu status de membro da Academia, os responsáveis pelo conselho da entidade tinham poucas opções de punição e cancelar seu Oscar seria uma medida muito extrema.





Smith é membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas desde 2001 e, entre as punições que foram cogitadas, segundo fontes próximas à entidade, estava uma multa ou processo judicial por manchar a marca do Oscar.