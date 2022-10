Lázaro Ramos anuncia finalização das filmagens de 'Ó Paí, Ó 2'

Lázaro Ramos anunciou nesta segunda-feira (31) que as filmagens da sequência de 'Ó Paí, Ó', de 2017, estão finalmente finalizadas. O filme foi gravado no Centro Histórico de Salvador, atualizando as aventuras do cantor Roque (vivido por Ramos).





Nomes como Luciana Souza (Dona Joana), Érico Brás (Reginaldo), Valdineia Soriano (Maria Paz) e Dira Paes (Psilene) também estão de volta para dar vida a seus antigos personagens, além de artistas convidados, como Luis Miranda, Ricardo Oshiro e Clara Buarque.

O longa tem direção de Viviane Ferreira (O Dia de Jerusa) e roteiro assinado por Elísio Lopes Jr, Daniel Arcade, Igor Verde e Viviane Ferreira, em parceria com Luciana Souza, Bando de Teatro Olodum, Rafael Primot e Dodô Azevedo.







O primeiro filme conta a história de um cortiço do centro histórico do Pelourinho, em Salvador, onde tudo é compartilhado pelos seus moradores, especialmente a paixão pelo Carnaval e a antipatia pela síndica.

'Ó Paí, Ó 2' ainda não tem data de estreia.



Confira o anúncio:

