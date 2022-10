Cinemas de Londrina exibem sessões especiais para a Semana das Crianças

Para comemorar o Dia das Crianças, que acontece na próxima quarta-feira (12), alguns cinemas de Londrina devem oferecer sessões especiais para os pequenos se divertirem na frente das telonas.





O Cine Vila Rica traz para o público uma programação com diversos clássicos infantis a partir deste domingo (09), como a saga "Toy Story" e o primeiro filme do "Rei Leão", de 1994, que permanecem em cartaz até o próximo sábado (15). Com valor promocional, todos pagam meia entrada, o equivalente a R$ 12,00.

"A ideia é apresentar o mais tradicional cinema de rua para uma nova geração, para que a família possa curtir clássicos, que possivelmente os pais tiveram a oportunidade de ver no cinema quando crianças! E agora terem a possibilidade de reviver a experiência com seus filhos", aponta o programador André Oliveira.

Já a Rede Multiplex recebe seções na segunda-feira (10) e terça-feira (11) com participações especiais dos 'Minions' e do 'Homem-Aranha', que serão exibidas exclusivamente para as escolas.

No feriado do dia 12, o cinema conta com a pré-estreia de 'Caça Implacável', aberta para o público geral. "O Catuaí Shopping está programando muitas diversões para o dia das crianças. Que tal aquele cineminha?", convida Andreia Sola Rodrigues, gerente da rede em Londrina.

O Cine Vila Rica fica na Rua Piauí, 211 - Bloco Cinema - Centro. Clique aqui para conferir a programação.

O Cine Multiplex fica no Shopping Catuaí, Rod. Celso Garcia Cid, 5600 - Gleba Fazenda Palhano. Clique aqui para conferir a programação.





*Sob supervisão de Fernanda Circhia