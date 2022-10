Confira as estreias nas telonas para o mês de novembro

Novembro está chegando, e, junto com ele, diversas novidades para todos os gostos nos cinemas mundiais. Comédias, animações e o tão esperado 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre' devem manter os cinéfilos entretidos durante o mês.

Confessa, Fletch

A comédia dirigida por Greg Mottola (Paul - O Alien) mostra a história do travesso, charmoso e infinitamente problemático Fletch (Jon Hamm), tornando-se o principal suspeito num caso de assassinato enquanto procura por uma coleção de arte roubada da sua noiva.

One Piece Film: Red

A animação dirigida por Goro Taniguchi (One Piece: Derrotem o Pirata Ganzack!) trás o querido personagem 'Monkey' de volta para as telonas para mais uma aventura.

Na história, Uta, a maior diva do mundo, realiza o seu primeiro espetáculo ao vivo. Os Chapéus Palha, liderados por Luffy, piratas animados, fuzileiros navais e fãs de todo o mundo reúnem-se para ver a sua performance e apreciar a voz de Uta, que foi descrita como “de outro mundo”. No entanto, o evento começa com a revelação chocante de que Uta é a enigmática filha de Shanks.





O longa chega no Brasil no dia 3 de novembro.

Confira o trailer: