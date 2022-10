Rihanna estará na trilha-sonora de 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre', segundo HDD

Ao que tudo indica, Rihanna será uma das artistas a integrar a trilha sonora do novo longa metragem da Marvel, 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre', dirigido por Ryan Coogler (Pantera Negra 2018).





Segundo informações do HDD (Hits Daily Double), a obra deve ter um álbum semelhante ao lançado para a trilha de 2018, quando Kendrick Lamar deu voz para diversas músicas do filme, porém agora com novas músicas de Rihanna - uma das quais é considerada uma grande faixa de créditos finais.

Estes seriam os primeiros lançamentos de Rihanna como artista principal desde 2016, quando o álbum 'Anti' liderou as paradas de todo mundo com os hits 'Work' e 'Love On The Brain'.





A cantora está marcada para fazer o show do intervalo do Super Bowl 2023, jogo final do campeonato de Futebol Americano e programa de maior audiência da TV estadunidense, onde ela poderá apresentar alguns dos lançamentos ao vivo.

O HDD é um site que tem acesso à diversas informações diretamente das grandes gravadoras, conhecido também por monitorar as audiências nas rádios norte-americanas.





O filme 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre' chega aos cinemas de todo mundo no dia 10 de novembro.





Assista ao trailer: