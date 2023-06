'Elementos' estreia nos cinemas; confira a programação completa em Londrina

Dir. Peter Sohn. Com Leah Lewis, Mamoudou Athie, Ronnie Del Carmen. Elementos é um filme de animação que se passa em uma sociedade extraordinária chamada Cidade Elemento, na qual os quatro elementos da natureza - ar, terra, fogo e ar - vivem em completa harmonia. Na história, somos apresentados à Faísca (fogo, dublada por Leah Lewis), uma mulher espirituosa na faixa dos vinte anos, com um grande senso de humor e apaixonada pela família, mas que tem um temperamento um pouco quente. Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 16h50, 21h50, 14h50, 17h10, 19h30. Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 14h30, 16h45, 19h, 21h15, 16h, 18h15, 20h30. Classificação 12 anos.

Comédia: Que horas eu te pego?

Dir. Gene Stupnitsky. Com Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman, Laura Benanti. Em Que Horas Eu Te Pego, Maddie (Jennifer Lawrence) é uma mulher que tem o costume de sempre tomar as atitudes erradas. Quando percebe que pode perder a sua casa de infância, onde cresceu e viveu por muito tempo, ela decide arranjar um emprego. Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 19h10, 21h30. Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 17h30, 19h45. Classificação 12 anos.

Suspense: Sede assassina

DIr. Damián Szifron. Com Shailene Woodley, Ben Mendelsohn, Jovan Adepo. Em Sede Assassina, Eleanor (Shailene Woodley) é uma jovem investigadora que luta contra os demônios do seu passado, quando é chamada à cena de um crime brutal cometido por um assassino em massa. No suspense policial repleto de ação, acompanhamos a polícia e o FBI em uma desesperada caçada para identificar e capturar o assassino em massa sem precedentes. Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 19h25. Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 15h15. Classificação 12 anos.

Ação: Flash





Dir. Andy Muschietti. Com Jeremy Irons, Ezra Miller, Sasha Calle. The Flash é o filme solo do herói estrelado pelo ator Ezra Miller. Todo mundo já pensou em voltar no tempo para mudar alguma coisa que incomodou a vida, é por isso que Flash decide fazer o mesmo. Depois dos eventos de Liga da Justiça, Barry Allen decide viajar no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, pelo qual seu pai foi injustamente condenado à cadeia. O que ele não imaginava seria que sua atitude teria consequências catastróficas para o universo. Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 18h, 21h, 15h. Cinemark Boulevard Shopping (de quinta a quarta-feira) - 19h10, 22h10, 14h20, 17h30, 20h40, 13h40, 16h50, 20h, 15h10, 18h20, 21h30. Cinesystem Londrina Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 13h15, 16h10, 19h, 21h50, 14h, 17h, 20h. Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 16h, 19h, 22h, 14h30, 17h30, 20h30. Classificação 12 anos.



