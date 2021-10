'Esqueceram de mim' vai ganhar nova versão no Disney+

Quem nunca assistiu o clássico “Esqueceram de mim”? O queridinho da década de 1990 vai voltar às telas no streaming em um remake do Disney+. O filme, intitulado “Home Sweet Home Alone”, deve estrear em 12 de novembro. A plataforma divulgou o trailer nesta terça-feira (12).

Seguindo a narrativa dos filmes anteriores, Max Mercer é um garoto levado que foi esquecido em casa durante as festas de Natal e Ano Novo, quando sua família viaja para o Japão. Em vez de ficar preocupado, ele decide aproveitar o tempo sozinho em casa. Quando um casal tenta recuperar uma relíquia de família, e volta sua atenção para a casa da família Mercer, Max terá que proteger seu lar dos invasores.

O protagonista será Archie Yates, substituindo o papel do ex-astro mirim Macaulay Culkin. Por enquanto, sabe-se que apenas um personagem do filme original participará do remake. Devin Ratray, que interpretou Buzz, é visto no trailer.





No elenco, ainda há nomes como Ellie Kemper, Rob Delaney, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Ally Maki e Chris Parnell.

