Estúdio de 'O Show da Luna!' adapta conto de Oscar Nakasato sobre imigração

O estúdio Pinguim Content, de animações como "O Show da Luna!" e "Peixonauta", produz o novo longa-metragem de animação "Meu Avô É um Nihonjin", baseado no livro de mesmo nome.







Noburu, protagonista da história, tem dez anos e vive no Brasil com uma curiosidade crescente em relação à sua herança japonesa. Com entusiasmo inquisitivo, ele se aproxima de seu avô Hideo, relutante em compartilhar histórias de seus anos difíceis de assimilação em um novo país. Os dois começam uma jornada árdua em direção a reconexão e aprendem lições importantes um sobre o outro no processo.





"Meu Avô É um Nihonjin" é escrito por Rita Catunda, dirigido por Celia Catunda e baseado no popular romance de Oscar Nakasato. O longa-metragem animado incorpora a cultura japonesa por meio de animação 2D e retrata um mundo de personagens que lutam diante da imigração.





Produzido por Kiko Mistrorigo e Ricardo Rozzino, da Pinguim Content, o projeto participou das sessões de apresentação da Ventana Sur --mercado de conteúdo audiovisual mais importante da América Latina--, em 2018, e participou este ano da Animation! Works in Progress. A produção traz uma visão ampla sobre temas de imigração, laços familiares, assimilação e preservação de fatias de nossas respectivas culturas.