Festival de Circo de Londrina começa na próxima segunda-feira

Além disso, haverá oficinas técnicas abertas e apresentações gratuitas em espaços públicos da cidade, com a presença do grupo Chaque El Circo, diretamente da Argentina, que promete trazer apresentações inesquecíveis e oficinas inéditas na cidade.





A programação dura sete dias e conta com oficinas de contorção, força capilar e trapézio abertas para a comunidade que deseja aprender e ter contato com a arte circense.





As inscrições estão abertas e podem ser feitas via o Instagram @circolondrina. Além disso, será realizado em conjunto com as escolas municipais da cidade, diversas oficinas e shows, com alunos que participaram do projeto Circo nas Escolas da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a ALC.

Publicidade





As atividades serão realizadas nas seguintes escolas municipais: Aracy Soares no distrito de Irerê; Trabalho e Saber no Eli Vive 1; Egídio Domingos Brunetto no Eli Vive 2; Salim Aboriham; Vitorino Libardi em Guairacá; Nara Manela; Armando Rosário em Paiquerê; Maria Cândida Peixoto Salles; Professora Maria Irene Vicentini Theodoro; Profesor Juliano Sthingel; Gaspar Velosso; e Corina Okano no distrito de Maravilha.





A Feira da Zona Norte será sede da apresentação do Chaque El Circo, que é um programa cultural promovido pela presidência do Conselho da Cidade de Resistência, província de Chaco, desde 2016 até o momento.





A companhia de circo realizará uma apresentação gratuita no dia 9 de dezembro, na academia ao ar livre do Zerão, às 16h30, e outra para comemorar o aniversário da cidade e também o Dia do Palhaço, em 10 de dezembro, às 10h, na sede da Escola de Circo, junto com a Feira Livre do Cinco Conjuntos que fica na avenida Saul Elkind.