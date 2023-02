Experiência realista: temporal alaga sala de cinema durante exibição do clássico Titanic

Os espectadores de uma sala de cinema que exibia uma sessão do clássico "Titanic" no Rio foram surpreendidos com uma experiência imersiva depois que o local foi "inundado" durante o filme. A situação aconteceu durante um temporal, e chamou atenção depois da publicação de um vídeo no TikTok.





O usuário, que não especifica a cidade em que a sessão ocorria, aproveitou a situação inusitada para fazer uma brincadeira com referência ao filme: "Me senti um dos violinistas".

A piada faz alusão ao momento do filme em que, mesmo quando o navio está afundando, os músicos não param de tocar os instrumentos.





"A tecnologia do cinema está evoluindo cada vez mais. Foi mais realista do que imaginei", continuou.

Nos comentários, algumas pessoas entraram na brincadeira.





"Era muito 3D esse aí", comentou um. Outra pessoa publicou: "Do jeito que sou iludida, ia procurar alguém para seu meu Jack", referenciando um dos protagonistas do romance, estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.





O sucesso dos anos 90 voltou aos cinemas em algumas cidades do Brasil em comemoração aos 25 anos de estreia.