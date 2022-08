'Aos Nossos Filhos' entra em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde em Londrina

Na obra, Vera (Marieta Severo) é uma mulher que lutou contra a ditadura militar no Brasil e carrega traumas do passado. Tânia (Laura Castro), filha dela, vive um casamento de 15 anos com outra mulher e pretende ter um filho. A notícia gera um embate na relação de mãe e filha, que discordam completamente.

O filme "Aos Nossos Filhos", uma adaptação do espetáculo teatral de mesmo nome, será exibido no Cine Teatro Ouro Verde em Londrina a partir desta segunda-feira (22). Há duas seções diárias, às 16h e às 19h30, e o longa fica em cartaz na terça (23) e quarta-feira (24). A duração é de 1h47 e não é recomendado para menores de 16 anos.

Ingressos







O valor inteiro é de R$ 20,00 e a meia-entrada, R$ 10,00. Na data de estreia, todos que comparecerem têm direito à meia-entrada. Nos demais dias, estudantes, professores, doadores de sangue regular, pessoas com mais de 60 anos, filiados à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Sindicato dos Jornalistas e servidores públicos poderão pagar o valor da meia. Professor ou facilitador com cinco alunos ou mais têm isenção no valor do ingresso.

A bilheteria é aberta meia hora antes do início das sessões. Pagamentos no cartão não serão aceitos e o uso de máscara fácil de proteção individual é obrigatório, conforme o Ato Executivo N°36, o qual determina a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes fechados da UEL (Universidade Estadual de Londrina).





Mais informações pelas redes sociais através do @cineouroverdeuel.