Inscrições para oficinas gratuitas de cinema e audiovisual iniciam nesta terça em Londrina

– 20 e 21/02, das 19h às 22h: “Oficina de História do Cinema”, com o professor, roteirista, curador, escritor e jornalista especializado em cinema, Celso Sabadin;

Um dos coordenadores das oficinas da Kinoarte, Artur Ianckievicz, explicou que nesses 20 anos de oficinas que a Kinoarte vem oferecendo foi possível tratar de praticamente tudo o que poderia ser abordado e aprendido sobre as artes cinematográficas. “De tudo o que é relativo ao universo de fazer cinema, pelo menos uma oficina já promovemos. Uma das diretrizes da Kinoarte sempre foi a formação de público e de profissionais de cinema da cidade. Nós sempre tentamos aprimorar o conhecimento de quem tem a oportunidade de já estar trabalhando com cinema e trazer essas pessoas de fora para que ocorra a troca de experiências. Essa construção enriquece a produção cinematográfica aqui em Londrina”, disse.





Objetivo de atingir públicos distintos interessados em diversas áreas do cinema





De acordo com Ianckievicz, as oficinas desse ano transitam por diferentes formas de produção, para que públicos distintos possam se interessar. “As atividades abarcam desde a história do cinema, passando por várias áreas técnicas, até uma oficina sobre financiamento que pode chamar atenção de pessoas que trabalham com o cinema e desejam realizar ou participar de projetos maiores, por exemplo”, comentou.





As oficinas são uma realização da Kinoarte com produção da Leste, produtora que trabalha com projetos e festivais culturais, e contam com o patrocínio da Prefeitura de Londrina por meio da SMC (Secretaria Municipal de Cultura), via Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).