Rihanna libera a música 'Lift Me Up' para a trilha de 'Pantera Negra'

Após seis anos sem música como artista principal, Rihanna finalmente está de volta com a faixa 'Lift Me Up', que serve como trilha sonora para o novo filme da Marvel, 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre' , estreado nos cinemas do mundo inteiro a partir do dia 10 de novembro.





A música é uma emocionante 'Balada' escrita em homenagem à vida ator Chadwick Boseman, que interpretava 'Pantera Negra' no filme de 2018, falecido por câncer em agosto de 2020.





A canção foi gravada em cinco países e produzida por Ludwig Göransson, vencedor do Oscar de Melhor Trilha Sonora Original em 2019, pelas composições no primeiro 'Pantera Negra', e escrita por Tems, Göransson, Ryan Coogler e Rihanna.

Publicidade

Publicidade





Segundo Tems, ele pretendia "Escrever algo que fosse como um abraço caloroso em todas as pessoas que perdi em minha vida. Tentei imaginar como seria se pudesse cantar para elas agora e expressar o quanto sinto a falta delas”, disse o compositor. “Rihanna sempre foi uma inspiração para mim, então ouvi-la transmitir esta canção é uma grande honra", valorizou.





Além disso, a cantora também gravou a música 'Born Again', que deve estar presente no álbum oficial e nos créditos do longa.

Publicidade

Publicidade

Confira o videoclipe de 'Lift Me Up':