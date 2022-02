Maria Fernanda Cândido está em novo trailer de 'Animais Fantásticos'; assista

O novo trailer do filme "Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore", divulgado nesta segunda (28), empolgou os fãs brasileiros ao trazer cena inédita com a atriz londrinense Maria Fernanda Cândido, 47, que vai interpretar a bruxa Vicência Santos.

Na rápida aparição, a atriz brasileira está caracterizada e lançando um feitiço com sua varinha. Isso foi o suficiente para levar o nome da atriz aos assuntos mais comentados no Twitter. "Maria Fernanda Cândido todos os pontos da Grifinória são seus", escreveu um usuário.

Na última semana, a atriz também apareceu em um dos pôster de divulgação do filme. Segundo a sinopse, haverá uma eleição no mundo dos bruxos que a brasileira vai concorrer.





O novo filme do universo de Harry Potter -que se passa antes do nascimento do bruxo- chega aos cinemas em 14 de abril e dá sequência à trama de "Os Crimes de Grindelwald", agora com destaque para a história de Alvo Dumbledore.





Também integram o elenco do longa Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Mads Mikkelsen, Ezra Miller e Dan Fogler.

Assista: