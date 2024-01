Nihonjin, do maringaense Oscar Nakasato, será adaptado para o cinema

De livro premiado ao cinema. Essa é a trajetória do romance “Nihonjin”, escrito pelo professor Oscar Nakasato, do campus da UTFPR de Apucarana (Centro-Norte), que está sendo adaptado para o audiovisual como um longa-metragem de animação. A produção é do estúdio Pinguim Content, responsável por animações como “O Show da Luna!” e “Peixonauta”.





Ganhadora do Prêmio Jabuti de 2012, a obra de Nakasato foi publicada em 2011 e teve origem em sua pesquisa de doutorado, que investigou personagens nipo-brasileiros na ficção. “A minha frustração por ver a diminuta presença desses personagens me levou à ideia de escrever ‘Nihonjin’, que é fruto de memórias e de pesquisas em livros de História, Antropologia e Sociologia”, conta o professor.

Publicidade

Publicidade





A adaptação não tem participação do escritor e é bastante livre, inclusive com um título diferente do romance. No audiovisual, a obra se chamará “Meu avô é um nihonjin”.





O protagonista é Noburu, um menino de dez anos, que vive no Brasil com curiosidade sobre a sua herança japonesa.





Por conta disso, se aproxima do seu avô Hideo, que, por sua vez, evita compartilhar histórias de suas dificuldades como imigrante. Neto e avô, então, começam uma jornada em direção à reconexão e aprendem no processo lições importantes um sobre o outro. Com uso de animação 2D, o longa-metragem incorpora a cultura japonesa e aborda temas como imigração, laços familiares, assimilação, preservação e choque cultural.





LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.