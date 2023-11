Nintendo vai produzir filme de 'The Legend of Zelda' com diretor de 'Maze Runner'

A franquia dos games 'The Legend of Zelda' fará sua estreia nos cinemas. A Nintendo anunciou nesta terça-feira (7) que a série de jogos ganhará um longa-metragem com atores. O projeto será produzido pelo estúdio em parceria com a Sony Pictures.







Publicidade

Publicidade

A Nintendo também anunciou que Wes Ball será o diretor do filme, que tem produção de Avi Arad e do criador Shigeru Miyamoto. Enquanto Ball é conhecido pela trilogia "Maze Runner", Arad é famoso por produzir todas as adaptações do Homem-Aranha para o cinema.





Em uma publicação no perfil oficial da Nintendo no X, antigo Twitter, Miyamoto escreveu que vem trabalhando no projeto há anos e que pediu pelo envolvimento de Arad no projeto. "Nós começamos oficialmente o desenvolvimento do filme, com a Nintendo envolvida em peso na produção", afirmou o executivo.





A Nintendo também confirmou que Derek Connolly será o roteirista do longa-metragem. Ele trabalhou com a produtora na adaptação de "Super Mario Bros." para os cinemas este ano, e anteriormente foi roteirista da franquia "Jurassic World".





Além de Arad, Ball e Joe Hartwick Jr. produzem o projeto pela Oddball Entertainment. O filme terá 50% do financiamento vindo da Nintendo, e a distribuição nos cinemas ficará a cargo da Sony.