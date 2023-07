Ouro Verde exibe segundo filme do diretor Kiyoshi Kurosawa, "O Fim da Viagem, O Começo de Tudo" em Londrina

Com sutileza e o humor como linguagem, Kurosawa expõe questionamentos sobre os desafios que as mulheres ainda precisam enfrentar, como assédio moral no trabalho e solidão, o que demonstra que estes elementos da relação humana ainda são presentes em todo o mundo. A produção feita em parceria com Japão, Uzbequistão e Qatar tem 129 minutos e é voltada para maiores de 12 anos.

O filme “O Fim da Viagem, O Começo de Tudo” (2019) é o segundo do diretor Kiyoshi Kurosawa a ser exibido no Cine Teatro Ouro Verde e integra uma trilogia que ainda inclui o drama “A Mulher de Um Espião” (2020), que entra em cartaz na semana que vem. A primeira produção exibida em Londrina foi “Antes Que Tudo Desapareça” (2018).

Veja o trailer:

Ingressos







Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde (r. Maranhão, n°85, Centro de Londrina) 30 minutos antes das sessões. A entrada inteira custa R$ 20,00 e a meia, R$ 10,00. Não são aceitos cartões, apenas dinheiro. Têm direito a meia-entrada estudantes, professores, doadores de sangue regular, pessoas com mais de 60 anos, filiados à OAB e sindicato dos jornalistas e servidores públicos. Professor ou facilitador com cinco alunos ou mais tem isenção no valor do ingresso.