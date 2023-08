Rheingold: autobiografia de rapper está em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde em Londrina

O Cine Teatro Ouro Verde em Londrina encerra agosto com uma obra recheada de reviravoltas, superação e planos geniais. O filme Rheingold será exibido na segunda (28), terça (29) e quarta-feira (30), em dois horários, às 16h e 19h30.





O longa é baseado na autobiografia “Tudo ou Nada” do rapper, empresário e ex-condenado Giwar Hajabi, conhecido como Xatar. Em 138 minutos, o diretor Fatih Akin narra o caminho de Xatar do gueto até o topo das paradas. Passando a infância na Alemanha dos anos 1980, o protagonista vai de um pequeno traficante a uma lenda no mundo do crime. Quando uma carga de cocaína desaparece, Xatar acha uma única saída para pagar suas dívidas com o quartel: planejar o maior roubo de ouro já visto na história.

Colecionando prêmios, Akin já levou o Globo de Ouro de Melhor Filme Internacional por “Em Pedaços” e o Urso de Ouro no Festival de Berlim por “Contra Parede”.





Rheingold ainda conta um um elenco de peso: estrelando Emilio Sakraya, Mona Pirzad, Julia Goldberg, Sogol Faghani, Karim Günes, Doğa Gürer, Samir Jebrelli, Hussein Eliraqui, Arman Kashani e Minú Köchermann.



