Saiba como assistir aos filmes indicados ao Oscar 2024

Oppenheimer



Idem, EUA, 2023. Direção: Christopher Nolan. Com: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt e Matt Damon. 180 min.

Baseado no livro de Kai Bird e Martin J. Sherwin, conta a história de J. Robert Oppenheimer, físico que comandou o Projeto Manhattan -que tinha a missão de criar a bomba atômica. O filme vai e volta no tempo para mostrar também, anos depois, uma investigação sobre a relação de Oppenheimer com comunistas.

13 indicações: Melhor filme, direção, ator (Murphy), ator coadjuvante (Downey Jr.), atriz coadjuvante (Blunt), roteiro adaptado, direção de arte, fotografia, edição, trilha sonora, figurino, som e maquiagem e cabelo.

Volta ao cartaz nos cinemas nesta quinta (25); também disponível para locação em Apple TV+, Amazon Prime Video e Google Play (a partir de R$ 14,90)



Pobres Criaturas



Poor Things, EUA/Irlanda/Reino Unido, 2023. Direção: Yorgos Lanthimos. Com: Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo. 141 min.

Um brilhante e heterodoxo cientista traz uma jovem de volta à vida. Ansiosa para aprender sobre a vida, ela foge com um advogado astuto.

11 indicações: Melhor filme, direção, atriz (Stone), ator coadjuvante (Ruffalo), roteiro adaptado, direção de arte, fotografia, edição, trilha sonora, figurino e maquiagem e cabelo. Estreia nos cinemas em 1º/2.



Assassinos da Lua das Flores



Killers of the Flower Moon, EUA, 2023. Direção: Martin Scorsese. Com: Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone e Robert de Niro. 206 min.

Na virada do século 20, o petróleo transformou o povo indígena osage em uma nação rica do dia para a noite. Nos anos 1920, depois que um jovem branco se casa com uma osage, misteriosos assassinatos começam a acontecer entre os indígenas, atraindo a atenção do FBI.

10 indicações: Melhor filme, direção, atriz (Gladstone), ator coadjuvante (De Niro), trilha sonora, canção ("Wahzhazhe"), direção de arte, fotografia, edição e figurino. Em cartaz no Reag Belas Artes e disponível na Apple TV+



Barbie

Idem, EUA, 2023. Direção: Greta Gerwig. Com: Margot Robbie, Ryan Gosling e America Ferrera. 114 min.

Quando a Barbie estereotipada começa a ter problemas de aparência e personalidade, ela precisa deixar a Barbieland e encontrar a solução no mundo dos humanos. Ela é acompanhada por Ken, que se depara com o conceito do patriarcado.

8 indicações: Melhor filme, ator coadjuvante (Gosling), atriz coadjuvante (Ferrera), roteiro adaptado, direção de arte, figurino e canção ("I'm Just Ken" e "What Was I Made For?"). Disponível no Max.



Maestro



Idem, EUA, 2023. Direção: Bradley Cooper. Com: Bradley Cooper, Carey Mulligan e Matt Bomer. 129 min.

Cinebiografia do consagrado compositor Leonard Bernstein (1918-1990), focada na história de amor com altos e baixos entre o maestro e a atriz Felicia Montealegre Cohn Bernstein (1922-1978), que se conheceram em uma festa em 1946 e ficaram juntos até a morte dela.

7 indicações: Melhor filme, ator (Cooper), atriz (Mulligan), roteiro original, fotografia, som e maquiagem e cabelo. Disponível na Netflix.



Os Rejeitados



The Holdovers, EUA, 2023. Direção: Alexander Payne. Com: Paul Giamatti, Dominic Sessa e Da'Vine Joy Randolph. 133 min.

Um professor mal-humorado é forçado a permanecer no campus para cuidar do grupo de alunos que não tem para onde ir durante as férias de Natal. Ele acaba criando um vínculo improvável com um deles e com a cozinheira-chefe da escola.

5 indicações: Melhor filme, ator (Giamatti), atriz coadjuvante (Da'Vine), roteiro original e edição. Em cartaz nos cinemas.



Anatomia de uma Queda



Anatomie d'une Chute, França, 2023. Direção: Justine Triet. Com: Sandra Hüller, Swann Arlaud e Milo Machado Graner. 150 min.

Escritora mora com o marido e o filho numa isolada casa nos alpes. Quando ele aparece morto, a polícia passa a tratá-la como principal suspeita. Aos poucos, o julgamento do caso expõe a conturbada relação do casal.

5 indicações: Melhor filme, direção, atriz (Hüller), roteiro original e edição. Estreia nos cinemas nesta quinta (25).



Zona de Interesse



The Zone of Interest, EUA/Reino Unido/Polônia, 2023. Direção: Jonathan Glazer. Com: Christian Friedel, Sandra Hüller e Johann Karthaus. 103 min.

Uma família alemã vive uma vida idílica em uma bela casa de campo com jardim. O problema é que o chefe da família é o comandante de Auschwitz, e a casa fica ao lado do campo de concentração durante a Segunda Guerra.

5 indicações: Melhor filme, direção, roteiro adaptado, filme internacional e som. Estreia em 15/2.



American Fiction

Idem, EUA, 2023. Direção: Cord Jefferson. Com: Jeffrey Wright, Tracee Ellis Ross e Sterling K. Brown. 117 min.

Escritor cansado de ver o sistema lucrar com o entretenimento negro usa um pseudônimo para escrever um livro que o leva ao coração da hipocrisia e da loucura que ele diz desprezar.

5 indicações: Melhor filme, ator (Wright), ator coadjuvante (Brown), roteiro adaptado e trilha sonora. Sem previsão de estreia.



Vidas Passadas



Past Lives, EUA/Coreia do Sul, 2023. Direção: Celine Song. Com: Greta Lee, Teo Yoo e John Magaro. 105 min.

Em Seul, Nora e Hael veem sua conexão terminar quando a família dela se muda para o Canadá. Mais de 20 anos depois, ele vai visitá-la em Nova York, onde confrontam suas escolhas de vida.

2 indicações: Melhor filme e roteiro adaptado. Estreia nesta quinta (25).



Nyad



Idem, EUA, 2023. Direção: Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin. Com: Annette Bening, Jodie Foster e Rhys Ifans. 121 min.

Acompanha a vida da atleta Diana Nyad, interpretada por Annette Bening. Após três décadas fora da água, a ex-maratonista aquática que virou jornalista esportiva decide ser a primeira pessoa a concluir os 177 km que separam Cuba da Flórida sem uma gaiola de proteção contra tubarões.

2 indicações: Melhor atriz (Bening) e atriz coadjuvante (Foster). Disponível na Netflix.