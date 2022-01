'Turma da Mônica Lições' supera 'Marighella' e lidera bilheteria nacional

Em apenas duas semanas em cartaz, "Turma da Mônica - Lições" tornou-se o filme brasileiro mais visto nos cinemas desde a reabertura das salas do parque exibidor. O filme já ultrapassou a marca de 500 mil espectadores.



Sob a direção de Daniel Rezende, o longa, que chegou aos cinemas em 30 de dezembro de 2021, é o segundo a transpor o universo criado por Mauricio de Sousa para as telonas. O anterior, "Turma da Mônica - Laços", foi o filme nacional mais visto de 2019, com mais de 2 milhões de espectadores.



No longa, Mônica –papel de Giulia Benite–, Cebolinha –Kevin Vechiatto–, Magali –Laura Rauseo– e Cascão –Gabriel Moreira– lidam com as consequências de um plano frustrado de fugir da escola.



Depois de "Turma da Mônica - Lições", os filmes brasileiros a dominarem atualmente as bilheterias são "Marighella", com 325 mil espectadores, e "Um Tio Quase Perfeito 2", com 76 mil.

O longa foi gravado há quase dois anos, num condomínio de veraneio desocupado em Poços de Caldas, no interior de Minas Gerais, e teve sua estreia adiada em cerca de um ano, devido à pandemia.