Villa Rica em Londrina terá show e exibições de filmes nesta sexta

O Espaço Villa Rica promove uma sexta-feira especial com a Sessão Kinopus, evento gratuito que conta com a exibição dos curta metragens ‘’Entre Espaços’’, ‘’Blackout’’, ‘’Pés Que Sangram’’ e ‘’Villa Rica - O Espaço das memórias’’ além de show com a banda LOOA e happy hour.





A exibição dos filmes independentes é o carro-chefe da Sessão. O curta ‘’Entre Espaços’’, por exemplo, acompanha a emocionante jornada de Joana,a uma garota que está construindo um foguete no seu quarto para explorar o desconhecido ao mesmo tempo em que encara os constantes conflitos com os pais. Já ‘’Blackout’’, dirigido pelo cineasta Rodrigo Grota, que estará presente no evento, é ambientado em um futuro incerto onde a personagem Maya ajuda Yuri a procurar pela sua mãe nas ruínas de um hotel destruído por um meteoro.

Publicidade

Publicidade





Ainda no tema familiar, ‘’Pés que Sangram’’, de Roberta Takamatsu, tem uma narrativa centrada nas irmãs Clara e Aurora, que percorrem fotos de família em busca de respostas sobre sua mãe, enquanto observa e acompanha tudo de perto, antecipando tremores de terra e tentativas de apagamento. Completando o evento, o documentário ‘’Vila Rica - O Espaço das Memórias’’ nos leva à uma viagem afetiva pela história do cinema de rua mais tradicional de Londrina através do relato de ex-funcionários, espectadores e admiradores. O curta promove uma viagem ao final dos anos 60 até os dias atuais.





*Supervisão: Célia Musilli/ Editora.







LEIA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.