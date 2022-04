Confira as opções para se divertir nesta semana de páscoa em Londrina

Neste fim de semana é comemorado o feriado da Paixão de Cristo na sexta-feira (15) e a Páscoa no domingo (17). Tem aqueles que gostam de ficar em casa com a família para curtir o feriadão, mas também tem quem gosta de aproveitar o fim de semana prolongado para se divertir e sair com os amigos. Então segue a lista e confere tudo que vai rolar em Londrina:

Sexta-feira (15)





Pop

Na sexta, a New York Lounge começa suas atrações às 23h. Entrada 15 reais com o nome na lista e 20 reais sem o nome na lista.





O Valentino arrasa o feriado com a festa Funk-me e a presença dos DJs Tauí, Ed Groove e Pou. Para quem ainda não conhece a Funk-me, são várias músicas pop que fizeram sucesso ao longo dos anos e alguns hits atuais. A entrada é 18 reais.





Funk





Nesta sexta a 2800 Music Club volta com tudo! Depois de fazer uma parceria na Expo Londrina desde o começo de Abril, a balada volta a abrir normal na Av. Higienópolis, 2800. As portas se abrem às 23 horas e a entrada é a partir de 30 reais.

Rock





Quem curte um Linkin Park se liga nessa: o Vitrola vai ter um cover especial da banda, não tem como perder! A entrada, para quem não tem o nome na lista, é 12 reais até 22h e depois passa a ser 25 reais. Para quem garantiu o nome na lista a entrada é totalmente gratuita até às 22h e depois passa a ser 20. Para colocar o nome na lista e pagar mais barato, basta acessar o Instagram deles (@vitrolabar) e seguir as instruções.

Sábado (16)





Pop





A New York continua firme no pop e com um espaço separado para DJs de House Music. Abrindo às 23h a entrada é 15 reais com o nome na lista e 20 reais sem o nome na lista.





Funk

No Tozen Bar, a cor da sua pulseira decide o seu open: vermelha (para quem está comprometido) tem direito a cerveja e coca-cola, amarela (para quem tem um caso indefinido) bebe red label e energético e para os com pulseira verde (solteiro) o open é absolut e energético. O open bar vai estar disponível por 3h e o pessoal pode começar a chegar a partir das 21h.

Rock

O Vitrola vai contar com um especial lendas do rock. A entrada é grátis até 21:30h e depois disso passa a custar 22 reais.

Anos 70, 80, 90

O Valentino trás um Baile de Máscaras com a apresentação do Cover do Elvis Presley às 21h. A entrada antecipada custa 15 reais e pode ser adquirida pelo WhatsApp (43) 99946-5138, mas para quem quer comprar na hora também é possível por 20 reais.

Domingo (17)

Festa Barbada

Na Páscoa o Valentino trás a Festa Barbada. Com participação da banda Aminoácido e do DJ Ed Groove com seu som que coloca todo mundo para dançar! A Barbada começa 18h e a entrada é 15 reais.