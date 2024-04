Concha Acústica recebe show do grupo 4 Rock’s Band nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (26), o projeto Viva a Concha realiza mais uma edição da Feira Gastronômica. A novidade será a apresentação musical inédita com a banda 4 Rock’s Band a partir das 18h.





A ação será aberta ao público de todas as idades, e é realizada semanalmente na Concha Acústica de Londrina, localizada na rua Piauí, 130, Centro de Londrina.

A feira tem como objetivo de promover atividades que envolvem a cultura e a comercialização de diferentes produtos.





Durante o evento, a população poderá desfrutar de 15 food trucks que terão opções como caldo de cana, sucos naturais, lanches, caipirinhas, crepes suíço salgados e doces, algodão doce e pipoca, bombons, palha italiana, brigadeiros, pote da felicidade, bolos, doce e salgados fritos no cone, pizza, caldos e artigos de vestuário.

4 ROCK’S BAND





A partir das 19h, o público poderá curtir, até às 21h, o melhor do rock nacional, indo de Raul Seixas a Raimundos, com a banda 4 Rock’s Band. O grupo é formado por Valéria Pistori, como vocalista, Emerson Batista, na guitarra, André Azevedo, no baixo e Arnaldo Batista no comando da bateria.

A banda foi formada em 2023, a partir de um momento de descontração do quarteto.





“A gente estava sempre reunido e falando sobre música e tudo que gira em torno dela. Cada um tinha um projeto em particular, muitas vezes não colocado em prática, por falta de tempo. No ano passado, fizemos um churrasco para comemorar um aniversário e acabamos tocando de improviso para alguns amigos, daí rolou aquela química bacana, e tudo teve início. Mas não foi uma ideia pré-concebida, aconteceu e resolvemos deixar rolar", contou o guitarrista da banda.

O grupo, que segue as influências do rock dos anos 80 e 90, tanto nacional quanto internacional, mas preservando ao mesmo tempo a particularidade de cada integrante, que trafega do MPB ao heavy metal, irá apresentar cerca de 30 músicas na Concha.





Esta é a primeira vez que o 4 Rock’s Band se apresenta no espaço e, segundo Batista, as expectativas são as melhores.





“Como o palco da Concha é um lugar onde grandes nomes já tocaram desde a sua inauguração, sendo um espaço importante para a cidade, esperamos um grande público e que tudo seja uma verdadeira festa de Rock n’ Roll”, ressaltou o músico.