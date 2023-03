CPM 22, Detonautas e Di Ferrero se apresentam em Londrina neste sábado

Mesmo com os grandes shows sertanejos se aproximando da cidade, a primeira edição do Vibe Rock Festival veio para abraçar um público diferente da ExpoLondrina 2023, que está prestes a começar.





A pluralidade musical do evento programado para o sábado (25), terá apresentações de bandas lendárias com seus sucessos no rock nacional, conhecidos por diferentes gerações.

Publicidade

Publicidade





Para a inauguração do evento foi escolhido o cartão postal de Londrina como palco, às margens do Lago Igapó, no Iate Clube. Este será o ponto de encontro entre as bandas Detonautas, CPM 22 e Di Ferrero, serão mais de seis horas de música que pretendem atrair um grande número de fãs, moradores de Londrina e região.





CPM 22



Publicidade





A banda CPM 22 se originou em Barueri, São Paulo, em 1995, formada atualmente por Badauí (vocalista), Luciano Garcia (guitarrista), Phil Fargnoli (guitarrista), Ali Zaher (baixista) e Daniel Siqueira (baterista). O grupo já abriu shows de grandes bandas internacionais como Lagwagon, No Fun at All, Down by Law e System of a Down.





Já são 27 anos de carreira na música, com composições super conhecidas nacionalmente como “Um Minuto Para o Fim do Mundo”, “Dias Atrás”, “Anteontem”, “Não Sei Viver Sem Ter Você”, além das novas músicas de trabalho.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: